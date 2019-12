Nello stabilimento di Melfi nuovo lancio della Barilla: arrivano i biscotti Pan di Stelle!

La Barilla ha deciso di lanciare un nuovo biscotto farcito.

Da Gennaio potrebbe essere già sugli scaffali dei supermercati.

Ieri la presentazione e il lancio della novità che si chiamerà “Biscocrema”.

Lucano lo stabilimento che si occuperà della produzione con sede a San Nicola di Melfi: i numeri non mancano, con all’attivo 650 milioni di biscotti Pan di Stelle e 350 addetti, ma potrebbero lievitare in poco tempo.

La Barilla, infatti, ricorda di aver:

“investito 250 milioni di euro in trent’anni riuscendo, negli ultimi 10 anni, a dimezzare le emissioni di CO2 e ridurre i consumi di acqua di circa il 30%”.

Ecco come si presenterà il prodotto.

Venduto in monoporzioni da 28 grammi, contenenti due biscotti, si tratta di un biscotto con frolla al cacao che, oltre alla classica stella bianca di crema al latte incastonata, conterrà un ripieno di crema Pan di Stelle.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Julia Schwoerer, vice president marketing di Mulino Bianco, come riporta HuffPost:

“Questo lancio non è una reazione alla competition, ma una naturale estensione di strategia di espansione della marca che facciamo da anni, con un biscotto nel 1983.

Ci auguriamo che tutte queste attività aiutino a far crescere la categoria in modo sano e dare alle persone novità e prodotti buoni come ha fatto il lancio della crema: le creme spalmabili stanno crescendo dell′11%” e questo ci interessa, più delle quota o il numero del venduto”.