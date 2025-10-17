Importante momento di confronto sull’interruzione Potenza-Battipaglia, sull’alta velocità, sul viadotto Tiera e sui nuovi bus urbani: queste le ultime notizie

Seduta dell’Osservatorio regionale trasporti della Regione Basilicata, questa mattina presso il Dipartimento Infrastrutture a Potenza.

Presenti i sindacati, gli enti locali e le principali rappresentanze del comparto.

Ha spiegato il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture, Pasquale Pepe:

“L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto su diverse tematiche strategiche per la mobilità regionale, tra cui l’alta velocità, i collegamenti ferroviari e il trasporto pubblico locale”.

Ha spiegato Pepe:

“Abbiamo discusso di una serie di questioni fondamentali legate all’alta velocità, in vista del tavolo tecnico di ascolto che si terrà il 23 ottobre e che sarà uno snodo decisivo per ottenere il tracciato dei treni veloci: se riusciremo a superare quella fase potremo davvero giocarci le nostre carte”.

Un’ampia analisi è stata dedicata al tema del servizio Frecciarossa.

Ha sottolineato l’assessore regionale:

“Per noi la priorità è garantire la continuità del servizio ai cittadini lucani. Abbiamo detto che non avremmo mai voltato loro le spalle, e così sarà”.

Nel corso dell’incontro si è fatto il punto sulle interruzioni ferroviarie sul tratto Potenza-Battipaglia, per lavori infrastrutturali, e quella verso Foggia, conseguente a eventi imprevisti, tra cui il crollo della galleria Capraia 2 nel tratto tra Melfi e Foggia.

“Le stime per il ripristino – ha detto Pepe – indicano come termine il 31 dicembre 2026, ma si sta lavorando con l’obiettivo di anticipare quanto più possibile la riapertura”.

Un aggiornamento è stato fornito anche sul progetto del viadotto Tiera, sul quale “si sta lavorando in stretta collaborazione con Provincia di Potenza, titolare dell’opera, Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana per individuare una soluzione condivisa, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello finanziario. Sono ottimista sul raggiungimento dell’intesa per poter operare”.

Sul Trasporto Pubblico Locale, comunicato l’avanzamento del lavoro dell’ufficio di supporto al responsabile unico del procedimento per la pubblicazione della gara dei tre lotti non assegnati lo scorso anno.

Mentre il progetto di costituzione dell’Agenzia regionale per i Trasporti è ormai prossimo a essere messo al vaglio della Giunta.

Entro la fine dell’anno entreranno in esercizio gli ultimi 40 nuovi bus acquistati e assegnati, per sostituire quelli che non rispondono alle nuove normative sulle emissioni, nell’attesa di acquistarne altri 60 circa nella primavera prossima, e si è affrontato il tema del biglietto unico con le prospettive di integrazione tariffaria.

Per ultimo, è stato illustrato il progetto a cui si sta lavorando per la realizzazione di diverse stazioni per il rifornimento di metano per gli autobus che hanno questa alimentazione.

Ha concluso Pepe:

“È stato un momento di confronto con una piena condivisione di intenti tra tutti i partecipanti.

Si va avanti in questa direzione con l’obiettivo comune di migliorare la qualità e l’efficienza del sistema della mobilità collettiva della Basilicata”.