Potenza, Amalia eletta Miss Lady Cinema a Roma: complimenti

La Basilicata continua a brillare nel firmamento della bellezza italiana.

Dopo l’elezione di Katia Buchicchio come Miss Italia 2025, un nuovo riconoscimento arriva a premiare il fascino e il talento delle donne lucane: Amalia Manganiello, originaria di Melfi e residente a Potenza, è stata incoronata Miss Cinema al concorso Lady of the Year che si è tenuto a Roma, nel teatro Anfitrione.

Amalia, che lavora nel settore dell’assistenza alla comunicazione per persone con disabilità, ha conquistato la giuria non solo per la sua eleganza e presenza scenica, ma anche per la sua determinazione e il sogno che porta nel cuore: entrare nel mondo della televisione italiana, come attrice o showgirl.

Il concorso, che da anni valorizza bellezza, talento e personalità, ha visto la partecipazione di concorrenti da tutta Italia: la lucana Amalia ha lasciato il segno, portando a casa un riconoscimento che potrebbe rappresentare il primo passo verso una carriera nel mondo dello spettacolo.

Con due titoli nazionali in pochi mesi, la Basilicata si conferma terra di bellezza e ambizione.

E chissà che il sogno di Amalia non possa presto diventare realtà, sotto i riflettori di un set televisivo.