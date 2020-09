In provincia di Potenza Sindaco da record: appena eletto, si è già dimesso!

Sta facendo discutere il caso di Carbone (PZ), piccolo comune della Basilicata, dove il Sindaco uscente alle ultime elezioni amministrative si è già dimesso.

Lo rende noto all’Adnkronos l’ormai ex Primo Cittadino, Mario Chiorazzo.

Finisce secondo le previsioni la vicenda elettorale del Comune del Parco del Pollino:

“Alle elezioni hanno partecipato due liste, entrambe composte da persone non residenti a Carbone o in Basilicata, bensì in Sicilia e in Puglia, che non conoscevano Carbone e che nessuno nel paese lucano sapeva chi fossero.

Al termine dello spoglio è stato proclamato Sindaco Scavello con 78 voti, pari a oltre il 78%.

Lo stesso si è presentato al Comune con gli altri 7 consiglieri eletti per presentare le dimissioni.

Quindi arriverà un commissario nominato dal Prefetto di Potenza. Erano tre le liste presentate ma era stata ricusata per un ritardo nella presentazione proprio quella con i candidati del posto mentre erano state accolte ‘L’altra Italia’ e ‘Onesti e liberi’.

Per i Comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti, se è presente una sola lista, serve il quorum del 50% + 1 dei votanti.

Invece con due liste non c’è il quorum, basta un solo voto valido per eleggere il sindaco”.

Commenta Chiorazzo all’Adnkronos:

”Avevamo un sindaco e in meno di 24 ore non ce l’abbiamo più, ma ce l’aspettavamo. Ci era stato già preannunciato che in caso di elezione ci sarebbero state le dimissioni.

È un fatto grave presentare delle liste se non c’è una volontà di amministrare. La presentazione di liste in piccoli Comuni sotto i mille abitanti da parte di liste di persone che non appartengono al territorio non è un fatto nuovo, in genere passa inosservata perché ci sono i candidati del posto ma questa volta è andata diversamente e forse è la prima volta che ciò accade in Italia.

È legittimo che si presentino delle liste, purché ci sia una reale volontà di amministrare.

Ribadisco, è legittimo presentarsi, pure se non si è residenti, ma basta una piccola modifica.

Siccome per i Comuni sotto i mille abitanti non serve il numero di sottoscrittori della lista, basterebbe prevedere anche un minino di firmatari, 20 ad esempio.

In questo modo si evita che persone di altre regioni, non interessate ad amministrare, vengano qui a presentare le loro candidature.

C’è amarezza, perché speravo di consegnare la fascia tricolore a un cittadino di Carbone, invece non ho nemmeno potuto fare il passaggio di consegne perché in brevissimo tempo erano già andati via tutti.

Ora mi auguro a Carbone un impegno, soprattutto da parte dei giovani, per riprendere in mano la vita amministrativa del proprio Comune”.

