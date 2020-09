Potenza, 30enne finisce in un burrone con l’auto: Vigili del Fuoco e 118 sul posto

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna, alle ore 08.50 circa, sono intervenuti in c.da Capoiazzo, dove hanno trovato un’autovettura caduta in un burrone.

L’occupante, un uomo di circa trent’anni, è uscito autonomamente dal mezzo e ha raggiunto la strada.

Personale 118 lo ha trasportato in ospedale.

I Vigili del Fuoco, intervenuti con una autopompa ed un fuori strada per un totale di cinque unità, dopo aver messo in sicurezza l’area interessata dall’incidente, hanno collaborato al recupero dell’autovettura effettuato dal soccorso stradale.

Sul posto anche la Polizia Locale.a

