In questo centro del potentino la scuola si fa all’aperto! Felici i piccoli studenti. Ecco i dettagli

Bella notizia da Balvano (PZ).

Il Sindaco Costantino Di Carlo mostra le foto e scrive di un bel progetto portato a compimento:

“A Scuola una CLASSE all’APERTO.

Il Comune di Balvano (PZ) e l’Istituto Scolastico ‘Marinella Bovino’ progettano e realizzano una classe all’APERTO nel giardino della scuola.

In attesa dei cippi per le sedute, i bambini delle ‘elementari’ hanno usato questo spazio per la ricreazione.

Un grandissimo GRAZIE va ad Antonio Teta (Trap) che ha messo a disposizione, gratuitamente, tempo, lavoro e attrezzature!”.

Ecco le foto della fase di progettazione e creazione oltre che di fruizione dei nuovissimi banchetti all’aperto per i bambini:

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)