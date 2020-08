Incendio a Potenza: palazzo evacuato, sette unità sul posto

I Vigili del fuoco di Potenza, alle ore 13.00 circa, sono intervenuti per un incendio in Via Vaccaro.

Giunti sul posto, con l’ausilio di autoprotettori, sono prontamente intervenuti per evacuare lo stabile e per spegnere le fiamme che avevano interessato l’appartamento posto al secondo piano.

Lo stesso ha subito ingenti danni e, da una prima verifica, si presume che le fiamme siano partite dalla cucina.

Sseguiranno ulteriori accertamenti per scoprirne le cause.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, una autobotte, un fuori strada ed una autovettura con il funzionario di guardia, per un totale di sette unità.

Sul posto Carabinieri, Polizia locale e personale sanitario del 118.a

