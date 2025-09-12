“Io Amo il Potenza” vicino a chi è in difficoltà con l’inizio del nuovo anno scolastico! Ecco come puoi farlo anche tu

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, l’associazione di volontariato “Io Amo il Potenza” si fa promotrice di un’iniziativa che vuole portare speranza e sostegno concreto alle famiglie in difficoltà.

La nuova campagna solidale mira a raccogliere materiale scolastico per bambini e ragazzi bisognosi, affinché nessuno debba rinunciare all’opportunità di studiare per mancanza di strumenti adeguati.

La campagna di raccolta coinvolge già numerosi partner locali, con punti di raccolta in città per facilitare le donazioni da parte della cittadinanza.

Fa sapere il Presidente Angelo Triani:

“Con questa iniziativa vogliamo dare un segnale forte di inclusione e partecipazione, assicurando che ogni studente possa iniziare l’anno con zaini, quaderni, penne, astucci e tutto il necessario per affrontare con serenità il percorso scolastico.

Abbiamo convenzionato ben 4 cartolibrerie (Cartoland, Toy’s Word, Cartotecnica e l’Arcadia).

L’iniziativa prende il nome de “la Buona Scuola” e sono tanti i bambini che hanno bisogno di noi.

E’ possibile anche portare in queste cartolibrerie vecchi zaini, quaderni o materiale scolastico in buono stato.

Ovviamente, è possibile anche comprare materiale nuovo per soddisfare quante più richieste possibili”.

L’appello è rivolto a tutti.

La raccolta si protrarrà per le prime due settimane di settembre, in maniera tale da consegnare il materiale nel più breve tempo possibile prima dell’inizio delle lezioni.

Nel cuore della città dunque, l’associazione “Io Amo il Potenza” conferma il proprio impegno nel dare voce e sostegno a chi ha più bisogno, rafforzando quel tessuto sociale fatto di solidarietà che rende la comunità più forte e unita.

Un piccolo gesto per cambiare davvero il futuro di tanti ragazzi.

’Associazione infatti ricorda che chiunque fosse interessato ad aiutare il prossimo può dare il suo contributo effettuando una donazione libera con bonifico a:

codice IBAN: IT43A0567617295IB0000866678

intestazione: Angelo Triani

causale: Donazione Scuola

Chi vuole può recarsi anche presso la loro sede.