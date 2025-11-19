La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 fa tappa a Potenza e provincia! Ecco quando

Il 21, 28 e il 29 dicembre prossimo la Fiamma Olimpica dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 attraverserà la Basilicata, toccando dieci comuni.

Lo ha annunciato la Fondazione Milano Cortina 2026, che ha presentato l’itinerario del Viaggio della Fiamma Olimpica.

La Fiamma Olimpica:

“verrà accompagnata da due partner d’eccezione: Coca-Cola ed Eni sono, infatti, i Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica che supporteranno questo straordinario momento che segna l’ultimo tratto di strada prima dell’inizio dei Giochi di Milano Cortina 2026.

L’intero Viaggio della Fiamma Olimpica sarà arricchito proprio dalle attivazioni e dagli eventi speciali di Coca-Cola ed Eni, che renderanno ogni tappa ancora più coinvolgente e memorabile, trasmettendo energia, emozione e partecipazione lungo tutto il percorso”.

Come fa sapere ansa nel dettaglio, il 21 dicembre la Fiamma Olimpica, risalendo dalla Calabria, passerà a Maratea (Potenza) per poi dirigersi in Campania.

Dopo aver attraversato la Campania, farà nuovamente il proprio ingresso in Basilicata domenica 28 dicembre coinvolgendo Melfi, città dominata dal suo castello, Rionero in Vulture, terra di vigne e vulcani, fino alla Badia di San Michele.

Proseguirà poi verso Venosa, città di Orazio e culla di cultura, passando per Pietragalla prima di giungere a Potenza (il 28), la “città verticale”, nota per la sua urbanistica unica.

Lunedì 29 dicembre, da Potenza la Fiamma Olimpica proseguirà il suo cammino verso Matera, città dei Sassi e patrimonio mondiale Unesco, passando per Castelmezzano e Pisticci.

Da qui continuerà la sua corsa entrando in Puglia.

Nel comunicato è messo in evidenza che:

“ogni giornata di staffetta si concluderà con l’accensione del braciere, un momento di festa e di partecipazione che segnerà il culmine delle attività nel luogo della city celebration.

In occasione dell’arrivo della fiamma, le città lucane coinvolte ospiteranno spettacoli musicali, esperienze e performance artistiche con la partecipazione delle comunità locali.

Ad accompagnare la Fiamma Olimpica in Basilicata ci sarà Martina Dell’Anna, giovane influencer e content creator originaria di Matera che racconterà le bellezze del territorio e parteciperà alla city celebration di Potenza, salendo sul palco in Piazza Mario Pagano il 28 dicembre”.