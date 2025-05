L’Upi Basilicata con la Provincia di Potenza al Salone del Libro di Torino. I dettagli

L’Upi Basilicata con la Provincia di Potenza e Matera protagoniste della 37ª edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Ha sottolineato il Presidente dell’Upi Basilicata, Christian Giordano:

“Momenti preziosi di riflessione e crescita per tutti coloro che credono nel potere delle parole.

Un’occasione preziosa per celebrare la creatività, l’editoria e la narrazione, per sostenere gli editori italiani e per dare spazio agli autori che, con il loro talento, raccontano e racchiudono l’identità della Basilicata.

A loro va un grande ringraziamento per la capacità di dare forma all’arte e di investire, giorno dopo giorno, nella cultura, motore di sviluppo per il nostro territorio”.

Presenti anche il Vicepresidente della Provincia di Potenza, Rocco Pappalardo e i consiglieri: Vincenzo Bufano, Michele Giordano, Filippo Sinisgalli.