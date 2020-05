“La Regione sostenga il Potenza Calcio e le altre realtà”. Questa la mozione

Afferma la consigliera regionale Sileo:

“La crisi che stiamo vivendo ci ha costretto a cambiare le nostre abitudini e a ripensare alle nostre libertà.

Fermo restando che la salute è un bene che sempre va tutelato, non possiamo e non dobbiamo ignorare tutti i problemi che tale situazione di crisi sta creando in tutti gli ambiti economici e sociali.

Il mondo dello sport si è fermato per lasciar spazio alla partita della vita, quella giocata da medici, infermieri e personale sanitario.

Questo momento di straordinaria natura ci ha privato della felicità di veder sventolare in cielo i colori della nostra terra accarezzati dai cori di incitamento per i nostri calciatori.

Lo sport è un momento di condivisione, di attaccamento alle proprie radici e ai propri valori, vero e proprio maestro di vita.

Patrimonio che va tutelato.

Il calcio è la metafora della battaglia che stiamo combattendo: con abnegazione e spirito di squadra si può battere qualsiasi avversario.

Le Istituzioni hanno il dovere di tutelare questo immenso patrimonio, pertanto, ho deciso di presentare una mozione che impegni ufficialmente la Regione a sostenere l’attività sportiva del Potenza Calcio e delle altre realtà, simbolo della nostra identità e dell’appartenenza al territorio”.

