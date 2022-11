L’Academy Basket Potenza dà il tutto per tutto contro il Mugnano. Ecco come è andata la partita

Non basta un buon primo tempo all’Academy Basket Potenza per uscire vittoriosa dalla difficile trasferta sul campo dell’imbattuta Mugnano.

Il parquet partenopeo resta tabù per i potentini, che oltre a Pace e Vece devono fare a meno dopo pochi minuti anche di Max Leone, ma ritrovano nella seconda parte di gara Gerardo Esposito, assente nelle ultime due sfide.

In una partita contrassegnata dal punteggio basso e tanti errori gli ospiti approcciano bene alla partita soprattutto nella metà campo difensiva, rendendo davvero complicata la vita agli uomini di Olivo e trovando il modo di distendersi anche in contropiede, con due giocate da tre punti in fila di D’Urzo che regalano al 18’ (18-28) anche un vantaggio in doppia cifra.

L’esperta squadra di casa, tuttavia, resta agganciata alla partita con qualche canestro su seconda opportunità ed una tripla di Filippi, sfruttando nella seconda metà di gara soprattutto i rimbalzi d’attacco e l’ottimo secondo tempo di Errico (20 dei 21 punti complessivi dopo la pausa), mentre l’Academy resta a digiuno per sei lunghi minuti.

Due punti di un ottimo Muscillo (anche nove rimbalzi e 23 di valutazione) e due triple di Esposito sono le uniche fonti di produzione offensiva potentina nel terzo periodo, un po’ il preludio a quello che è l’allungo finale (contropiede di Paone 51-43 al 34’) di Mugnano, con un passivo che probabilmente si presenta come troppo pesante rispetto a quanto visto per larghi tratti della sfida.

Arriva, così, la seconda sconfitta stagionale per l’Academy, che domenica sarà impegnata nuovamente lontano da casa e di fronte ad un’altra insidiosa sfida, ospite della Step Back Caiazzo.

Al Delfino Basket Mugnano – Academy Basket Potenza 70-57 (13-15; 25-31; 43-39);

Al Delfino Mugnano: Filippi 12, Orefice 7, Palumbo ne, Cotena, Mangiapia 4, Del Duca ne, Errico 21, Tavassi 4, Perna ne, Paone 10, Morra 12, Santopaolo ne. All. Olivo;

Academy: Gotelli 6, Pace ne, D’Urzo 10, Muscillo 9, Califano ne, Ciambrone 6, Rinaldi, Angius 15, Esposito 11, Leone. All. Coluzzi;

Arbitri: D’Aiello di Caserta e Leggiero di San Tammaro.

