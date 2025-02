L’Appuntato dei Carabinieri lucano, Emanuele Gaudiano, conquista il podio in questa prestigiosa gara d’equitazione a Doha! Complimenti

Il materano Emanuele Gaudiano continua ad essere protagonista del CSI5* di Doha, dove ha conquistato il terzo posto nel Gran Prix conclusivo di 1.60 mt.

Come racconta equestrianinsights “giunge al termine il prestigioso CSI5* Al Shaqab, all’interno dell’avveniristica struttura della Longines Arena Al Shaqab, nella città qatariota di Doha.

Nella tarda serata di ieri è andata in scena la gara più importante del weekend: il Grand Prix con jump-off, presentato da Longines, dalla ragguardevole altezza di 1,60 mt.

Per i 50 concorrenti al via è stato offerto un lauto Montepremi di 540.000,00 €, oltre alla possibilità di conquistare punti validi per la Longines Ranking Jumping.

Solo 18 binomi hanno affrontato senza errori il percorso base, composto da 13 ostacoli e 15 sforzi, firmato dal team di Course Designer di casa Abdulkarrem Sabri, Mohamed Abdulmksud, Imad Belahcen, insieme all’algerino Mostafa Hamdani ed il saudita Samir Aljuaid.

Nel conseguente jump-off, su un tracciato di 7 ostacoli e 8 sforzi, il nostro Appuntato dei Carabinieri Emanuele Gaudiano, in sella al castrone di 12 anni Chalou’s Love PS (Chacco Lover x Conterno Grande), ha conquistato un ottimo terzo posto con due giri impeccabili in 36.25.

Non dimentichiamo che l’azzurro Gaudiano, nella tarda mattinata di ieri, aveva già conquistato il vertice del podio con il baio di 12 anni Nikolaj de Music nella categoria Faults & Time da 1,50 mt.

Ad avere la meglio su tutti è stata l’amazzone olimpionica di origine svedese Malin Baryard-Johnsson con la fedele H&M Indiana (2008, BWP, Kashmir Van Schuttershof x Animo’s Hallo), siglando un velocissimo doppio netto in 35.21.

Alle sue spalle, con un distacco di circa 70 centesimi di secondo, la tedesca Janne Friederike Meyer-Zimmermann in sella al potente baio belga di 13 anni Messi Van’t Ruytershof (Plot Blue x For Pleasure) che ha chiuso con un doppio netto in 35.89.

Tra i migliori dieci troviamo un altro rappresentante della nostra nazione: si tratta del Carabiniere Scelto Roberto Previtali, con Esteban de Hus (2015, Selle Français, Cornet Obolensky x Baloubet du Rouet), ha concluso al decimo posto con un errore nel jump-off in 39″.28″.

(In copertina: immagine di repertorio).