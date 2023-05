L’atleta lucano Giuseppe Di Tommaso protagonista della quinta tappa del giroE Eboli-Salerno! Complimenti

Protagonista della quinta tappa del giroE Eboli – Salerno del giro d’Italia Giuseppe Di Tommaso atleta dello Special Olympics Basilicata.

Ricca di incontri ma anche momenti di piacevole intrattenimento la mattinata al villaggio di accredito di Eboli con grande fermento per i preparativi pre gara: controllo delle bici, ultimi dettagli di partecipazione, riunione tecnica con ciclisti professionisti e consigli del capitano Giovanni Visconti.

Nel corso della mattinata la presentazione ufficiale della squadra Carglass e poi foto, strette di mano, sorrisi, selfie con i grandi del ciclismo italiano e mondiale.

Un’esperienza fantastica per il team di Special Olympics Basilicata, una sfida contro ogni pregiudizio e contro ogni barriera, un claim di incoraggiamento che ha accompagnato il team “nulla è impossibile se c’è Peppino”.

Il nostro Giuseppe, detto Peppino, è stato accompagnato in questa avventura da Telmo Petrelli del team Altobradano di Venosa.

Una tappa di 42 km sotto una pioggia fitta e inclemente non ha scoraggiato il nostro atleta, anzi, ha mostrato la sua perseveranza volendo farcela a tutti i costi.

Così commenta il direttore regionale dello Special Basilicata Filippo Orlando:

“Nel perfetto spirito del giuramento dell’atleta Special Olympics un’autentica dimostrazione che la forza e la volontà possono generare un ottimo risultato aldilà dei pregiudizi.

L’inclusione genera voglia di stare insieme in semplicità, senza strutture, recuperando la gioia di condividere delle belle emozioni.”

Il Giro-E è una e-bike experience unica nel suo genere a livello mondiale, si svolge nei giorni e sulle strade del Giro d’Italia, è un appuntamento davvero importante, 20 tappe, con una percorrenza giornaliera compresa tra i 70 e i 100 chilometri.

Il capitano della squadra carglass è Giovanni Visconti ciclista professionista dal 2005 al 2022, in carriera ha vinto tre volte i campionati italiani in linea e per tre volte la classifica individuale dell’UCI Europe Tour partecipando a diverse edizioni del Giro d’Italia ottenendo ottimi piazzamenti.

Un ringraziamento va al National Sales Manager della Carglass Italia Adriano Ceccacci per aver coinvolto special Olympics in questa straordinaria avventura.

Ecco le foto della quarta tappa.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)