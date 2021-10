Lauria: Gianni Pittella è il nuovo Sindaco! Ecco i dettagli

Gianni Pittella è il nuovo Sindaco di Lauria (PZ).

Con 4.142 voti insieme alla sua lista “Radici e Futuro” ha superato, dopo un lungo testa a testa, l’altro candidato Antonio Rossino.

Questa le prime parole del neo sindaco ai cittadini:

“Sindaco di Lauria. L’emozione più grande della mia vita.

Grazie grazie grazie.

Sono ancora frastornato e forse non mi vengono le parole giuste.

Era una sfida difficilissima, lo sapevo.

Partivamo dietro e tutto era in salita.

E oggi invece Lauria risponde con un risultato bellissimo, non su di me ma sul progetto che abbiamo candidato.

Vorrei ringraziare ciascun cittadino e ciascuna cittadina della nostra comunità.

Tutti, giovani, anziani, professionisti, operai, contadini, artigiani, delle contrade e dei quartieri della mia Lauria. Uno ad uno.

Proverò a farlo tornando esattamente nei luoghi che ho solcato in questi due mesi e lo farò però non per dire loro solo grazie ma per dire a tutti che è cominciata una stagione straordinaria per Lauria.

La responsabilità più grande.

Da oggi al lavoro, senza neanche un giorno di riposo; tutti protagonisti.

Tutti, anche coloro che hanno ritenuto di non darmi fiducia ma che hanno contribuito a scrivere una bella pagina di democrazia per la nostra terra.

A tutti gli amici e i compagni che si sono candidati, eletti e non eletti, dico che non dimentico il sudore di questi mesi, le piazze e le case, i caffè e le strette di mano, a volte anche le sofferenti difficoltà che tanti cittadini hanno voluto condividere con noi.

Siete la squadra che sognavo, ora dobbiamo trasformare insieme il sogno in realtà.

Viva Lauria e un pensiero a mio padre che non è più ma che oggi, mai come oggi, è come ci fosse ancora”.

