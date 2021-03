Le scuole lucane tutte, di Potenza e di Assisi al G20 di Matera “per un mondo migliore”. I dettagli

“Sabato 20 Marzo 2021 alle ore 10,30 si terrà un evento in streaming per festeggiare la primavera con un gemellaggio tra i giovani di Assisi, quelli di Potenza e della Basilicata tutta per farne gli eroi di una missione: presentare, nel giugno prossimo, al G20 di Matera un ‘Manifesto d’Amore per un Mondo Migliore’ ispirato alla lettera ai reggitori dei popoli di San Francesco, al Liber Sapientiae e al Programma umanitario ‘Il Cantico delle Creature e Mens sana in corpore sano’”.

Ad annunciarlo Tomangelo Cappelli coordinatore regionale del protocollo d’intesa sottoscritto da Regione Basilicata, Conferenza Episcopale di Basilicata monsignor Francesco Nolè (membro CEB al momento della firma) e Sacro Convento di Assisi con frate Mauro Gambetti, allora Custode Generale del Sacro Convento d’Assisi e da poco nominato Cardinale e vicario del Papa.

Prosegue Cappelli:

“L’obiettivo condiviso con tutti i partners è mettere i giovani, la scuola e il lavoro al centro dell’agenda degli stati partecipanti al G20, puntando su un modello di sviluppo eticosostenibile, improntato sui principi universali e sull’educazione all’arte di vivere, per fare proprio della vita un’opera d’arte e per garantire i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e far valere i diritti per le pari opportunità, contro le discriminazioni di genere e per la valorizzazione del benessere sociale, affinché tutte e tutti abbiano pari dignità sociale e siano uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

A tal fine il Comune di Potenza con l’ufficio Istruzione e la responsabile Filomena Sileo, l’ufficio Scolastico Regionale di Basilicata, con la dirigente Claudia Datena e Barbara Coviello, hanno inviato una nota a firma dei coordinatori per invitare a partecipare all’iniziativa l’Unibas e tutte le scuole di ogni ordine e grado di Potenza e di tutti i comuni lucani, missiva nella quale si sottolinea il momento difficile che stiamo vivendo e che in questa fase sembra interessare maggiormente i giovani e scuola.

Ha sottolineato Alessandra Sagarese, assessore alla Pubblica Istruzione e Rapporti con l’Università del Comune di Potenza:

“Crediamo fermamente in questa iniziativa, ritenendo che possa davvero far bene ai giovani e alla scuola, nell’attuale particolare situazione, dalla quale si potrà uscire unendo tutte le forze in campo.

Per questo puntiamo molto sul coinvolgimento dei dirigenti scolastici e del Rettore dell’Università, contando sulla loro professionalità e sulla loro sensibilità, aspetti che consentiranno di informare tutti gli insegnanti, così da ispirare e coinvolgere gli allievi, gli organi rappresentativi degli studenti e delle famiglie e il ‘Consiglio comunale dei ragazzi’ riguardo all’iniziativa, che prevede anche il Progetto ‘I Giovani adottano gli Adulti per vincere il covid-19’ con il sostegno della Società Italiana di Pediatria, finalizzato a diffondere in modo capillare le regole sanitarie elementari di prevenzione, evitando di vanificare gli sforzi compiuti, per un mondo migliore”.

L’evento rientra nel programma regionale ‘Il Cantico delle Creature e Mens sana in corpore sano’, a cui hanno aderito il Comune di Potenza, l’Ufficio Scolastico Regionale, il Sacro Convento d’Assisi, il Comune di Assisi, il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza nazionale e regionale, la Consigliera di Parità nazionale e regionale, l’Unicef e molti altri partners, anche a sostegno di Potenza Città Europea dello Sport 2021/2022. Sabato 20 marzo 2021, dopo il dibattito sullo stato del Programma, con interventi dei partners, previsto un concerto trasmesso dalla Basilica Papale di Assisi e dal teatro Stabile di Potenza: si esibiranno la Cappella Musicale di San Francesco d’Assisi e i maestri Carmine Padula e Eduardo Caiazza ‘Quartetto Educo’ (Colonna Sonora ‘Chiara Lubich’ con protagonista Cristiana Capotondi).

L’appuntamento si concluderà alle ore 12:00 con una preghiera per Papa Francesco e l’ascolto del suono delle campane, 8.000 campanari della Federazione nazionale ‘Suonatori di campane’ in preparazione della Seconda Edizione di ‘Vox dei’ DEI: il Concerto di Campanili più grande del mondo che si svolgerà in occasione del G20 di Matera.

info: http://marciaperlacultura.regione.basilicata.it/a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)