Maratea, completati i lavori all’Istituto “Giovanni Paolo II”. I dettagli

Il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, comunica che sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria all’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II” di Maratea.

L’intervento, del valore complessivo di 660.000 euro, ha puntato a migliorare la sicurezza, la funzionalità e la sostenibilità degli ambienti scolastici, offrendo a studenti e docenti un’infrastruttura rinnovata.

L’opera ha interessato le pavimentazioni, con il completo rifacimento in resina dei corridoi e di diverse aule, conferendo agli spazi un aspetto più moderno e funzionale, e le coperture dell’edificio, andando a risolvere criticità persistenti.

Un intervento che si inserisce nel novero di quelli posti in essere dall’Ente per rendere gli istituti all’altezza delle aspettative e delle esigenze di chi ogni giorno vive gli spazi scolastici.