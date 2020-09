Melfi Fca: incremento degli ordini e giornate di straordinario aggiuntive! Ecco i dettagli

Giuseppe Palumbo, segretario provinciale dell’Ugl Metalmeccanici di Potenza e Costanzo Florence, Segretaria Regionale Ugl Basilicata Metalmeccanici, fanno sapere che si è tenuto un incontro tra la Direzione Aziendale FCA e il comitato esecutivo di stabilimento.

È stato esposto e modificato il calendario lavorativo per il mese in corso, ciò per far fronte all’attuale incremento degli ordini con ulteriori giornate di straordinario.

Viene così programmato:

“LINEA 1 (Compass/ Phev) per il mese di Settembre ci saranno ulteriori turni di lavoro straordinario nelle giornate 19 e 26 Settembre sul 2° Turno.

LINEA 2 (Jeep Renegade e 500 X), oltre alle domeniche di 2° Turno del 13 e 27 Settembre già comunicate in precedenza, sarà lavorativa anche Domenica 20 Settembre sul 2° Turno Sq C.

Andiamo a garantire la tenuta occupazionale e la produzione nella nostra Regione senza dare alibi a nessuno di poter minimamente pensare di dover mettere a rischio un solo posto di lavoro.

L’Ugl è l’altro sindacato, è il sindacato del fare: non facciamo proclami di ‘facciata’, abbiamo a volte sottoscritto anche accordi impopolari ma sempre nella coerenza e difesa del territorio e occupazione.

L’urgenza e priorità, considerata l’eccezionalità del momento, per l’Ugl è da complimentarsi con la Direzione poiché ha rispettato i lavoratori e gli obiettivi di produzione del settore automobilistico in essere soprattutto per il nostro sito Fca Melfi.

Serve che il Governo elargisca immediatamente liquidità, che consenta al comparto dell’automotive il rilancio della produzione e del mercato, così da fare ancora una volta da traino per la ripresa dell’intero sistema economico: ricordiamo che la serietà di Fca, se pur in un momento drammatico mondiale delle pandemia, con il supporto dell’Ugl, sindacato partecipativo, prosegue spietatamente nella produzione relativamente allo stabilimento di Melfi”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)