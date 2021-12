Melfi zona industriale: incendio in uno stabilimento!

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso la sede distaccata di Melfi, in data odierna, alle ore 4.50 circa, sono intervenuti nella zona industriale della città federiciana per l’incendio di un compattatore all’interno di uno stabilimento.

Un addetto, durante le fasi di lavorazione, si è accorto delle fiamme e subito ha allertato la sala operative del 115.

I Vigili del fuoco arrivati sul posto, hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio contenendolo evitando la propagazione a dei silos presenti nelle immediate vicinanze, mettendo in sicurezza l’area.

Nessun ferito e nessun intossicato.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità.a

