Meteo: dopo la pioggia di queste ore, che tempo ci attende su Potenza? Ecco le previsioni

Dopo le piogge di queste ore, da domani la perturbazione si allontana lasciando in eredità residua instabilità sulla Puglia centro meridionale nonché locali acquazzoni in sviluppo lungo la dorsale e in locale sconfinamento su materano, murge e Daunia.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Martedì 27 Settembre, avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 19°C, la minima di 14°C.

Mercoledì 28 Settembre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 19°C, la minima di 13°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

