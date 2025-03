Meteo Potenza: pioggia in arrivo e temperature in calo! Ecco le ultime previsioni

L’ultima settimana di Marzo trascorrerà all’insegna di condizioni di marcata instabilità atmosferica sulla Basilicata.

In particolare tra le giornate di mercoledì 26 e giovedì 27, si concretizzerà un più deciso peggioramento del quadro meteorologico per effetto di un vortice depressionario che dal Mar di Corsica tenderà a traslare dapprima sul basso Tirreno, poi sulle acque dello Ionio: una dinamica foriera di piogge diffuse e abbondanti e locali rovesci temporaleschi accompagnati da un sensibile calo delle temperature e da un nuovo rinforzo dei venti.

Quindi a Potenza come sarà il tempo nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 24 Marzo avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 20°C, la minima di 8°C.

Martedì 25 Marzo, invece, avremo nubi in progressivo aumento con piogge dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 8°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.