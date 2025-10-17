Meteo Potenza: si va verso un graduale miglioramento. Le ultime previsioni

Nel corso dei prossimi giorni la circolazione ciclonica tenderà ad allontanarsi verso i Balcani lasciando spazio ad un graduale miglioramento nel corso del weekend.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Sabato 18 Ottobre avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 8°C.
Invece, Domenica 19 Ottobre avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 8°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.