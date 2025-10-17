Potenza: “In questa Scuola alunni senza riscaldamento per tre giorni consecutivi”. La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dei Consiglieri comunali di Potenza Nardella e Fanelli:

“La recente notizia del guasto alla caldaia della Scuola “Rodari” di Bucaletto, che ha lasciato senza riscaldamento gli alunni per tre giorni consecutivi, rappresenta purtroppo l’ennesimo episodio di una lunga serie di disservizi che continuano ad affliggere le scuole della città di Potenza.

Vale la pena ricordare che l’attuale Sindaco, Vincenzo Telesca, quando sedeva tra i banchi dell’opposizione, aveva denunciato con forza situazioni analoghe, accusando l’amministrazione di allora di mancanza di programmazione e tempestività negli interventi.

Oggi, di fronte al ripetersi delle stesse criticità, è legittimo domandarsi se qualcosa sia davvero cambiato.

I fatti:

La caldaia della Scuola “Rodari” è guasta da tre giorni, lasciando gli alunni senza riscaldamento.

Nonostante le segnalazioni dei genitori, il problema non è stato ancora risolto.

Le aule sono gelide e gli studenti sono costretti a seguire le lezioni con i giubbini indosso.

L’unico intervento disposto dall’amministrazione è stato quello di fornire alle classi piccoli scaldini elettrici (come mostrano le foto allegate), del tutto insufficienti a garantire una temperatura adeguata.

Nella scuola è presente anche un alunno con disabilità al 100%, costretto a portarsi delle coperte da casa per proteggersi dal freddo, con evidenti rischi per la salute.

Riteniamo che la sicurezza e il benessere degli alunni debbano rappresentare una priorità assoluta.

È inaccettabile che, nel 2025, una scuola della città capoluogo di regione si trovi a dover affrontare problemi di riscaldamento per mancanza di manutenzione e programmazione.

Chiediamo all’amministrazione comunale di intervenire immediatamente per risolvere il guasto e di adottare misure strutturali affinché episodi simili non si ripetano, garantendo condizioni di sicurezza e comfort a tutti gli alunni e al personale scolastico”.