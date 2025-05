Meteo Potenza: temperature oltre i 25 gradi. Queste le ultime previsioni

In Basilicata persistono condizioni meteo variabili.

La presenza di umidità in quota mantiene i cieli spesso nuvolosi, anche se senza piogge rilevanti.

Brevi schiarite si alternano ad annuvolamenti sparsi, grazie a un temporaneo rinforzo dell’alta pressione.

Qual è il tempo che ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 19 Maggio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 25°C, la minima di 11°C.

Martedì 20 Maggio, invece, previsti cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 27°C, la minima di 13°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.