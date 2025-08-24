Meteo: su Potenza pioggia in arrivo? Ecco le previsioni aggiornate

L’alta pressione cede in serata, favorendo l’ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 25 Agosto avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 27°C, la minima di 14°C.
Invece, Martedì 26 Agosto avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in lento aumento associate a deboli piogge serali,
La temperatura massima registrata pare che sarà di 27°C, la minima di 16°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.