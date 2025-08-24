A Bella tutto pronto per l’evento “Flora e Fauna del territorio”: il programma

Appuntamento importante oggi 24 agosto 2025 a Sant’Antonio Casalini di Bella, in Piazza della Pace, per l’evento “Flora e Fauna del territorio Bellese” organizzato dall’Amministrazione Comunale.
Un evento che vivrà diversi momenti a cominciare, dalle 18.00, con la presentazione del libro “Il rumore della libertà” di Gabriella Bulfaro cui seguirà il dialogo con l’autrice a cura dell’Assessore alle Politiche Forestali Carmine Ferrone e dell’Assessore alla Valorizzazione del Territorio Maria Antonietta Angrisani.
Mentre alle 19.00 verrà proiettato il documentario realizzato da Carmine Lisandro dal titolo “Lucania Nord – Ovest” cui seguiranno gli interventi del Sindaco Leonardo Sabato, dell’Assessore alle Politiche Forestali Carmine Ferrone e del Garante per la Natura della Basilicata, Biagio Costanzo.
La serata sarà allietata dal gruppo musicale “I Panda”.
L’ingresso è libero e gratuito.