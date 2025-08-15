Sant’Arcangelo: un momento carico di emozioni l’intitolazione del campetto di “Rione Pizzilli” a “Zio Pasquale Arleo”. Ecco le foto

La serata di ieri, con l’intitolazione del campetto di “Rione Pizzilli” a “Zio Pasquale Arleo”, ha rappresentato per la nostra comunità un momento carico di emozioni e significato.

Così racconta il sindaco di Sant’Arcangelo Salvatore La Grotta:

“È stato un modo per rendere omaggio a un uomo che, per tante generazioni, ha rappresentato un esempio di vita, un punto di riferimento, un educatore di valori.

Attraverso lo sport ha saputo trasmettere principi fondamentali come il rispetto, l’impegno, la solidarietà e l’importanza dello stare insieme.

Il campetto, ora a lui intitolato, sarà per tutti un simbolo tangibile della sua passione sociale e civile e dell’amore che ha sempre nutrito per i suoi ragazzi della Società Sportiva Santarcangiolese e per la sua Sant’Arcangelo.

A lui va il nostro ricordo più sentito, con gratitudine e affetto.

Un grazie alla sua famiglia per la presenza e per la collaborazione offerta affinché la serata di ieri si realizzasse”.

Ecco le foto dell’inaugurazione.