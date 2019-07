Nel potentino la Guardia di Finanza incontra i ragazzi del Campo Estivo della Protezione Civile

Il 10 Luglio 2019, presso il Convento Frati Minori Cappuccini di Vietri di Potenza (PZ), si è tenuto un incontro tra le Fiamme Gialle della Compagnia di Potenza ed i frequentatori del “Campo Scuola Estivo” promosso dal Dipartimento della Protezione Civile, per parlare di cultura della legalità economica.

In tal contesto, i ragazzi, di età compresa tra 12 e 16 anni, hanno avuto modo di conoscere da vicino le attività svolte dal Corpo, prima con un incontro in aula, e, successivamente, osservando un’azione simulata di ricerca di sostanze stupefacenti, effettuata dall’unità cinofila Gabor, in forza alla Compagnia GdF di Matera.