Oggi si celebra la nascita della Beata Vergine Maria, colei che preannuncia a tutto il mondo la gioia del Salvatore

Oggi si celebra la nascita della Madre del Signore.

La Natività della Beata Vergine Maria è una festa liturgica della Chiesa cattolica e della Chiesa ortodossa.

Secondo la tradizione tramandata dal Protovangelo di Giacomo, uno dei vangeli apocrifi, Maria è nata a Gerusalemme da Gioacchino ed Anna.

Per la Chiesa ortodossa la nascita di Maria, come riporta Wikipedia, riveste un’importanza particolare ed è computata come una delle 12 feste maggiori.

Nella tradizione cattolica la festa è celebrata in tante località.

Nella tradizione agricola il ricordo della nascita di Maria coincide con il termine dell’estate e dei raccolti.

Molte chiese hanno come titolo la Natività di Maria.

La festa è nata dapprima in Oriente; è stata introdotta nella Chiesa d’Occidente dal papa Sergio I (650-701).

La natività della Vergine è strettamente legata alla venuta del Messia, come promessa, preparazione e frutto della salvezza.

Aurora che precede il sole di giustizia, Maria preannunzia a tutto il mondo la gioia del Salvatore.

In particolare, la devozione verso la Natività di Maria si sviluppò nella Sardegna bizantina (ma sempre fedele alla Chiesa romana), dove in tale ricorrenza si festeggia in quasi tutte le chiese dedicate alla Madre di Dio (moltissime di remota origine bizantina), e nella diocesi ambrosiana, dove risulta attestata fin dal X secolo.

Espressione di questa devozione è lo stesso Duomo di Milano, consacrato da san Carlo Borromeo il 20 ottobre 1572 e dedicato a Maria Nascente (Mariae Nascenti, come appare scritto sulla facciata).

Alla fine degli anni settanta il vescovo di Vicenza Arnoldo Onisto, accogliendo i comuni voti, approvò l’elezione della Beata Vergine Maria, “Madonna di Monte Berico” a patrona principale della città e della diocesi di Vicenza e ogni anno tale solennità viene celebrata l’8 settembre, giorno del ricordo della nascita della madre di Gesù.

La Natività della Beate Vergine Maria viene celebrata in moltissime città italiane e nel mondo, essendo la figura della Vergine una delle più conosciute e venerate.