Concorso Letterario per gli Istituti superiori: 8 ragazzi di Potenza riceveranno un premio. Complimenti!

Sabato 29 Marzo alle ore 17:00 a Potenza nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città si terrà la cerimonia di premiazione della decima edizione del Concorso Letterario riservato agli studenti degli Istituti di istruzione secondaria superiore della Basilicata.

Come si evince nel bando di partecipazione, le finalità del concorso è la promozione, in ambito letterario, dei giovani talenti in formazione nelle scuole superiori.

Si vuole così dare la possibilità agli studenti di esprimere, anche pubblicamente, il proprio valore e le proprie elettive vocazioni e di vedersi riconosciute le loro qualità, di modo che ciò faccia da sprone.

Il Concorso ha per oggetto una prova in lingua italiana che consiste, ad elezione dello studente, in un saggio breve avente come tema “I giovani di fronte alle sfide del nostro tempo”, o in un racconto a tema libero.

A ricevere l’artistica targa del “Basilicata” per questa edizione saranno:

Miriam Santarsiero del Liceo scientifico Pier Paolo Pasolini di Potenza autrice di “La grande Onda di Kanagawa”;

Azzurra Della Volpe del Liceo classico Quinto Orazio Flacco di Potenza autrice di “Scelte”;

Giorgia Cosa del Liceo classico Quinto Orazio Flacco di Potenza autrice di “Io, tu, noi”;

Linda Fanelli del Liceo classico Quinto Orazio Flacco di Potenza autrice di “Disamore”;

Noa Cappiello del Liceo classico Quinto Orazio Flacco di Potenza autrice di “Sedici”;

Giulio Lauro Ferrone del Liceo scientifico Galileo Galilei di Potenza autore di “I giovani di fronte alle sfide del nostro tempo”;

Matteo Santarsiero del Liceo scientifico Galileo Galilei di Potenza autore di “Un assalto da tutti i lati“;

Maria Pessolani del Liceo scientifico Galileo Galilei di Potenza autrice di “Connessa con il mondo”;

Giulia Incamicia dell’Istituto di Istruzione secondaria Superiore Federico II di Svevia di Melfi autrice di “Bamboccioni a chi”.

La commissione che ha valutato le opere in concorso è costituita da:

Antonella Santagata, componente del Direttivo del Circolo Silvio Spaventa Filippi e responsabile organizzativa del Concorso;

Santino Bonsera, Presidente del Circolo culturale Silvio Spaventa Filippi e del Premio Letterario Basilicata;

Mirella Serri, componente della giuria di Narrativa del Premio Letterario Basilicata;

Gino Ruozzi, componente della giuria di Narrativa del Premio Letterario Basilicata;

Rosangela Restaino, docente del Liceo scientifico Galileo Galilei di Potenza.

A partire da quest’anno, inoltre, entra a far parte dell’organizzazione del concorso Anna Bonomo, docente del Liceo scientifico Galileo Galilei di Potenza.

A consegnare il premio ai giovani talenti lucani sarà il Presidente del Circolo Silvio Spaventa Filippi e del Premio Letterario Basilicata Santino Bonsera.

Presente alla cerimonia di premiazione l’Assessore alla cultura del Comune di Potenza Roberto Falotico.