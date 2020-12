Papa Francesco oggi compie gli anni: tantissimi auguri di vero cuore!

Oggi è un giorno speciale per tutti i fedeli cattolici: Papa Francesco compie 84 anni.

Jorge Mario Bergoglio è nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936 ed è figlio di emigranti piemontesi.

Ordinato sacerdote il 13 dicembre 1969 per sei anni è provinciale dei gesuiti dell’Argentina.

Prima vescovo ausiliare di Buenos Aires e poi arcivescovo coadiutore, il 28 febbraio 1998 alla morte del cardinale Quarracino gli succede alla guida della diocesi.

Creato cardinale nel 2001, viene eletto Papa il 13 marzo 2013.

Malgrado il Papa viva questo giorno come tutti gli altri, i fedeli invece esprimono (specialmente in questa giornata) profonda gratitudine per ciò che fa nel suo operato.

Tantissimi i messaggi di auguri che in giornata sono giunti al Papa.

Tra questi, quelli del presidente del Consiglio Giuseppe Giuseppe Conte:

“Auguri, Papa Francesco. Seguiamo con il massimo rispetto il tuo impegno per una Chiesa di ‘prossimità’, sempre costantemente attenta ai bisogni dei più poveri, dei più fragili, dei più piccoli”.

Immancabili anche gli auguri del presidente Sergio Mattarella:

“Durate questo terribile anno di pandemia Francesco non ha fatto mancare a tutti gli italiani vicinanza partecipe e solidale.

Persone di fedi diverse nei momenti della prova e della solitudine hanno potuto costantemente avvertire il sostegno e l’incoraggiamento del Papa.

I cattolici, in particolare, hanno trovato consolazione e speranza nella salda certezza della Sua generosa preghiera”.

Il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, ha invece fatto sapere:

“Papa Francesco celebra con gratitudine e semplicità questa festa, come negli anni passati, nella preghiera e con le altre persone con cui condivide la residenza a Casa Santa Marta.

I poveri tramite l’Elemosineria, gli hanno fatto pervenire dei girasoli, che adornano la Cappella e il Santissimo di Casa Santa Marta e ricordano la necessità di orientare sempre la vita verso il Signore, presente nei più deboli”.

Bruni afferma inoltre che il Papa ha deciso di inviare:

“oggi 4 ventilatori polmonari in Venezuela, particolarmente per i bambini affetti da patologie polmonari”.

Auguri di cuore Papa Francesco, anche dalla nostra Redazione.

