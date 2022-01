Incidente a Potenza: auto si ribalta! Sul posto 118 e Vigili del fuoco

Paura a Potenza.

Nella giornata di ieri in Via Mazzini, non lontano dall’incrocio con via Angilla Vecchia, il conducente di un’auto che si dirigeva verso Santa Maria ha perso il controllo del mezzo finendo contro l’impalcatura di un cantiere edile e andando a finire su un altro veicolo in sosta.

Dopo l’urto, l’auto si è capovolta su un fianco.

Rimasto ferito, il conducente, è stato condotto dal 118 al vicino ospedale.

Restano da chiarire le cause dell’accaduto.

La strada è rimasta chiusa per alcune ore per rimuovere i mezzi incidentati.

Sul posto accorsi anche i Vigili del fuco per mettere in sicurezza l’impalcatura.a

