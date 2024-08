Per il Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro cinque concerti di alta qualità musicale e pubblico anche da fuori regione. Le foto

Si è chiusa ieri sera a Lagonegro la quarantunesima edizione del Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro organizzato dall’Associazione Amici della Musica del Lagonegrese, con la direzione artistica del Maestro Pino Racioppi.

Il concerto di chiusura del Festival è stato affidato alla chitarra di Yuri Santangelo e alla voce del soprano Dafne Colombo.

Yuri Santangelo è un giovane chitarrista fiorentino, classe 2000, vincitore di numerosi premi tra cui il terzo premio al Concorso Internazionale “Premio Angelo Gilardino” di Lagonegro nel 2023, secondo al “International Florence Guitar Competition Alvaro Company”, primo premio al “Concorso Chitarristico Nazionale Giulio Rospigliosi” e primo assoluto al “Chitarra verde” e “Davide Lufrano Chaves”. Dafne Colombo, stessa classe di nascita di Santangelo, violinista e soprano, ha studiato al Conservatorio “G. Verdi” di Como e al Conservatorio della Svizzera italiana. Ha preso parte a diversi concerti in diverse formazioni cameristiche sia come cantante che come violinista, collaborando con orchestre e cori.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione Culturale Musicale Angelo Gilardino il Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro proseguirà anche in autunno, in Piemonte, per il concerto di Marko Topchii, vincitore del Premio Angelo Gilardino 2023 per poi tornare ancora a Lagonegro a dicembre con il Concorso di interpretazione di musica per chitarra del XX e XXI secolo, edizione 2024, a breve sarà pubblicato il bando.

Gli Amici della Musica del Lagonegrese hanno portato in Basilicata non solo attività concertistiche ma anche nuove ed importanti opportunità per giovani musicisti, attraverso le masterclass di alta formazione ed il concorso.

Dichiara Pietro Cantisani, Presidente dell’Associazione Amici della Musica del Lagonegrese:

“Una edizione, questa, che supera ogni aspettativa.

Abbiamo aperto il XLI Festival con l’unico concerto italiano della chitarrista australiana Stephanie Jones, poi altri cinque appuntamenti, cinque concerti di alta qualità musicale, come da nostra tradizione, e una masterclass di perfezionamento dedicata ai giovani.

Abbiamo chiuso con due musicisti italiani Yuri Santangelo e Dafne Colombo.

Una scommessa sulla qualità musicale, come sempre, e il nostro pubblico ci ha premiati. Questo ci riempie di orgoglio.

Questa attenzione verso le nostre proposte musicali ci spinge a continuare su questa strada.

Abbiamo consolidato il lavoro messo in campo lo scorso anno in occasione dei quarant’anni del nostro Festival, un lavoro di squadra portato avanti dalla nostra associazione in collaborazione con le istituzioni e con alcune importanti realtà imprenditoriali locali che ci hanno sostenuti”.

Il Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro ha visto quest’anno un forte incremento di pubblico, soprattutto da fuori regione, a conferma che si tratta di un evento di rilievo nel panorama musicale italiano e non solo”.

Ecco le foto.