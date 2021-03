Per la famosa Paola Marella, conduttrice su La7, Craco si trova in Calabria!

“Forse non tutti sanno che… In provincia della bellissima Matera, in Calabria, c’era una cittadina che sino agli anni ’60 era il ‘paese del grano'”.

Ebbene sì, Matera si sposta in Calabria, proprio come Craco (MT), il paese che l’autrice di questa gaffe cerca di omaggiare.

A fare l’errore, non passato certo inosservato, Paola Marella, conduttrice televisiva di programmi su Real Time, La7, Tv8 e Sky Uno.

Prosegue così:

“C’era… Perché quel piccolo borgo, arroccato su un’altura e circondato dai calanchi, non esiste più! O meglio, non è più abitato.

Sto parlando di Craco, i cui abitanti furono costretti a lasciare le loro case perché la terra non smetteva di tremare a causa di una frana.

Uno splendido ‘paese fantasma’, un pugno di case in pietra aggrappate alla roccia tra le quali si distingue la Torre Normanna.

Un luogo di una bellezza antica che, in un certo senso, continua a vivere.

Perché sono tantissimi i registi, da Francesco Rosi a Mel Gibson, che hanno deciso di girare qui alcune scene dei loro film!”.

Evidentemente, per dirla come nella presentazione iniziale fatta dalla stessa signora Marella, “Forse non tutti sanno che… Matera si trova in Basilicata”!a

