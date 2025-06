Picerno: tutti al volante per non dimenticare il giovanissimo Canio, venuto a mancare prematuramente. Il programma

Basilicata, terra di slalom: la Coppa Italia ACI Sport di 4^ zona entra nel vivo e il 22 giugno ritorna sui tornanti della Lucania con la ventiduesima edizione della “Coppa Città di Picerno- 7° Memorial C. Vazza”, organizzata da Basilicata Motorsport con il sostegno dell’Amministrazione comunale di Picerno.

Il tracciato di gara è ricavato sulla strada provinciale S.P. 94 che da Ponte Fiumara-Serralta conduce all’abitato di Picerno (PZ), lungo 2995 metri e rallentato da 13 serie di chicane.

Gli specialisti della disciplina percorreranno un giro di ricognizione a cronometro e poi tre manche a punti, in una sfida di velocità e soprattutto di abilità, voluta dalla famiglia Vazza, che onora la memoria del giovane Canio, appassionato di motorsport e presidente della ASD Promosport (era il giovanissimo presidente in carica quando è venuto a mancare).

Già nel 2007 prova di Campionato Italiano Slalom, l’appuntamento che ritorna nella città denominata “Leonessa della Lucania” per la storica ed epica resistenza del 1799, è valido anche come tappa del Challenge CPB (Campania, Puglia, Basilicata) 2025 e come prova della Turistica Slalom di regolarità.

Alla corsa parteciperanno vetture di diverse tipologie, dai prototipi alle storiche, a garanzia di spettacolari confronti tra i pretendenti che proveranno ad aggiudicarsi lo scettro della competizione, vinta nella passata edizione da Lorenzo Mossucca, al volante di una Radical SR4 Suzuki 1600, davanti a Carmelo Coviello, su Osella PA 21 S1600, e a Domenico Palumbo su Radical SR4.

Il programma prevede, a partire dal pomeriggio di sabato 21 giugno, le verifiche sportive e tecniche, domenica 22 giugno alle ore 9 il briefing del direttore di gara Carmine Capezzera con i piloti, e alle 9.30 il via della ricognizione seguito dalle manche con la penalità di 10 punti per ciascun birillo toccato.

Le iscrizioni alla competizione, come da Regolamento Particolare di Gara, chiuderanno alle ore 24 di mercoledì 18 giugno.

Per informazioni sulla gara è disponibile la pagina Facebook Basilicata Motorsport.

Di seguito la locandina con i dettagli.