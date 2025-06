Potenza, l’Estate in città torna con un cartellone ricco di eventi! I dettagli

“Potenza non chiude per ferie: con 46 appuntamenti, che hanno avuto inizio il 3 giugno e si concluderanno il 7 settembre, accompagneremo le giornate e, soprattutto, le serate dei potentini e di quanti saranno ospiti del capoluogo nei mesi estivi”.

Così l’assessore alla Cultura Roberto Falotico ha introdotto l’incontro con i giornalisti nel corso del quale, insieme al sindaco Vincenzo Telesca, ha illustrato il cartellone 2025 dell’Estate in Città.

Di “programma ricco di eventi e tutti di notevole qualità e interesse – ha parlato il Sindaco che si è soffermato – sul meritorio e indefesso impegno dell’assessore Falotico e dell’ufficio Cultura che lo supporta, che si avvale del contributo delle associazioni, grazie alle quali, tutto quello che si va a realizzare è reso possibile, in un momento storico nel quale per la Pubblica Amministrazione tutta e per gli Enti locali in particolare, è d’obbligo avere un comportamento attento dal punto di vista economico-finanziario.

Proprio in quest’ottica, è ancor più considerevole lo sforzo che l’Amministrazione comunale compie per assicurare una proposta culturale così ricca e variegata, per rendere vive e ospitali le vie e le piazze del centro, i nostri contenitori culturali e, più in generale, l’intera città, con iniziative che si svolgeranno anche a Bucaletto e a Poggio Tre Galli”.

“Una proposta – ha proseguito l’assessore Falotico – frutto di un metodo di lavoro, che ci ha visto coinvolgere, sin da subito, il mondo dell’associazionismo, oltre a un attento e continuo confronto interistituzionale, e, attraverso un apposito tavolo tecnico, ha permesso di licenziare una serie di cartelloni, dal Natale in Città al Carnevale, al Maggio Potentino, dai Turchi agli eventi di ‘Con gli occhi della nostra storia la Villa Romana di Malvaccaro’, dall’Estate in Città fino all’Autunno Letterario al quale stiamo già lavorando, per arrivare di nuovo al Natale.

La mia riconoscenza al Soprintendente ABAP della Basilicata, Luigina Tomay, al mondo della scuola, cito tra gli altri il dirigente del Liceo Gropius, Paolo Malinconico, al Conservatorio ‘Carlo Gesualdo da Venosa’ a al suo direttore Felice Cavaliere.

Un filo rosso ininterrotto grazie al quale è nostra intenzione tenere unita l’intera programmazione culturale e, la stessa programmazione unita alla comunità, affinché cultura, socialità, arte e bellezza possano rappresentare la trama e l’ordito di una nuova tessitura, per una città che vuole crescere unita, insieme.

Dalla musica sacra a quella sinfonica, dalle note classiche a quelle pop, e poi libri, mostre, pièce teatrali, cinema, laboratori, intrattenimento, degustazioni enogastronomiche, una ‘Notte bianca del libro’, che in realtà è ben più di una notte e copre le serate dal 24 al 30 luglio, e un momento molto particolare, che davvero vuole dare il senso dell’inclusione e della cura nei rapporti personali, che rappresenta così uno dei pilastri sui quali l’Estate in Città è stata pensata e realizzata: la ‘Notte bianca della Cura’, voluta con l’associazione gli Amici dell’Hospice.

Un riferimento doveroso a due persone che hanno dato tanto a Potenza e alle quali sarà riservato un apposito tributo, Ninì Ranaldi e Ninì Mastroberti.

Insomma – ha concluso l’assessore alla Cultura – un viaggio estivo con Potenza e attraverso Potenza, al quale invitiamo tutti, che farà dell’arte, del talento, della gioia di vivere del tempo di qualità insieme, il leitmotiv che ci condurrà al divertimento e alla scoperta del bello, nelle sue più diverse e straordinarie declinazioni”.

Il cartellone e gli appuntamenti, con relativi approfondimenti sono consultabili sul Qr code presente su locandine e manifesti diffusi in città e al link:

https://www.comune.potenza.it/?p=64038

Di seguito la locandina con i dettagli.