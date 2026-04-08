Pier Luigi Bersani a Potenza

Lunedì 13 aprile 2026, alle ore 17:00, presso l’Aula Magna del Polo del Francioso dell’Università degli Studi della Basilicata, a Potenza, si terrà la presentazione del volume “Chiedimi chi erano i Beatles” dell’On. Pier Luigi Bersani.

Il libro è un racconto che attraversa la storia politica recente del nostro Paese con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni.

A partire da una domanda semplice solo in apparenza, Bersani riflette su come si trasmettono memoria, valori e senso della politica in un tempo in cui tutto sembra cambiare rapidamente e in cui il legame tra giovani e partecipazione pubblica appare più fragile.

Nel volume, esperienza personale e vicende collettive si intrecciano per restituire un’idea di politica come spazio di responsabilità e costruzione condivisa, offrendo soprattutto ai più giovani strumenti per orientarsi nel presente e immaginare il futuro.

L’iniziativa è aperta al pubblico.