La Coppa Italia arriva da Sei Energia che, dopo aver contribuito all’acquisto di un’ambulanza, sostiene anche il Potenza Calcio! Le foto

In un clima di grande entusiasmo e passione sportiva, Sei Energia festeggia insieme alla città di Potenza la straordinaria e primissima vittoria del Potenza Calcio nella Coppa Italia di Serie C.

Un successo che va oltre il risultato sul campo, simbolo di impegno, unità e crescita, valori che rappresentano perfettamente anche la missione di Sei Energia come realtà al servizio del territorio.

Da anni, infatti, l’azienda guidata da Vincenzo Latorraca è accanto al club rossoblù, condividendo l’obiettivo di promuovere energia sostenibile e sviluppo locale.

Questa sinergia tra sport e impresa racconta una Basilicata che investe nelle proprie eccellenze, che crede nella determinazione e che si alimenta di successi collettivi.

Latorraca ha dichiarato alla nostra Redazione:

“La nostra partnership con il Potenza Calcio, che dura ormai da anni, è un investimento di fiducia nella città e nei giovani.

Questa vittoria ci riempie d’orgoglio e ci spinge a continuare con la stessa energia e passione.

Siamo stati piacevolmente coinvolti anche quest’anno e abbiamo iniziato questo nuovo percorso da sponsor.

Non possiamo che esserne felici.

Come società, inoltre, diamo una mano come possiamo, sponsorizzando chi ce lo chiede.

Siamo contenti di farlo.

Andiamo anche oltre il Potenza Calcio, tant’è che abbiamo appoggiato anche altre iniziative sportive (nel campo ad esempio del nuoto e della pallacanestro) che hanno visto i ragazzi coinvolti.

Abbiamo sponsorizzato anche il circolo Tennis di Potenza, in occasione della Coppa Davis di Matera.

Il tutto anche per far conoscere maggiormente la Basilicata.

Siamo stati protagonisti di eventi sociali, contribuendo a sponsorizzare anche l’acquisto di un’autoambulanza e di un pullman per i diversamente abili.

Inoltre, per noi, l’energia è al primo posto.

Stiamo andando avanti con la transizione energetica e cerchiamo di fare progetti anche per l’energia alternativa, portando sempre più in là i settori che conducono proprio alla stessa transizione energetica.

Speriamo che questa vittoria del Potenza influenzi positivamente i giovani lucani e li porti ancor di più verso lo sport”.

L’energia, in tutte le sue forme, diventa così metafora della spinta che muove una squadra, una città e un’azienda verso nuovi traguardi.

La Coppa è poi arrivata direttamente nella sede di Sei Energia, dove è stata accolta con entusiasmo da tutto lo staff aziendale.

L’incontro ha rappresentato un’occasione unica per condividere da vicino l’emozione di un risultato storico e per consolidare quel legame autentico tra azienda e squadra.

Per celebrare l’impresa, Sei Energia ha inoltre realizzato una serie di video celebrativi che raccontano l’emozione della vittoria, il percorso del team e il forte legame con la città di Potenza e i suoi tifosi.

E mentre gli applausi dei tifosi ancora risuonano in città, Sei Energia conferma il proprio impegno a sostegno dello sport lucano come motore di valori e innovazione.

Queste alcune foto dei collaboratori e dell’arrivo della Coppa Italia in sede.