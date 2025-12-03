Pietrapertosa, sempre vivo il ricordo dell’indimenticato Settimio: “Ha dato tutto per i colori rossoblù”. L’iniziativa

A Pietrapertosa, sabato 6 dicembre, tutto pronto per l’evento di inaugurazione del nuovo campo sportivo intitolato all’indimenticato Settimio Iula.

Un momento emozionante per un’intera Comunità: il ricordo di un Uomo che ha dato tutto per i colori rossoblù si compie nella realizzazione del suo sogno più grande.

I ragazzi del “Suo” Pietrapertosa, infatti, potranno finalmente calpestare il terreno di gioco di una struttura nuova, all’avanguardia, in grado di far crescere l’intero movimento sportivo delle Dolomiti Lucane.

Sarà questo il “leitmotiv” della Cerimonia che avrà luogo sabato 6 dicembre, a partire dalle ore 10.30 in località c.da. “Manca di Monte” dove è sito l’impianto sportivo.

Settimio Iula, scomparso a causa di una malattia terminale a novembre del 2023, è stato l’uomo che più ha identificato il sogno della crescita e dell’aggregazione sportiva per il comune delle Dolomiti Lucane.

Classe 1959, indossa la divisa rossoblù dell’Asd Pietrapertosa per la prima volta nel 1975 : da quel momento quei colori segneranno per sempre la sua stessa esistenza.

Prima uomo simbolo in campo, poi guida del sodalizio sportivo anche quando la vita ed il lavoro lo avevano portato nella lontanissima Milano.

Grazie all’impegno, alla passione e all’Amore Sincero che Settimio Iula ha donato alla sua Comunità, l’Asd Pietrapertosa si è iscritto ai rispettivi campionati di categoria per ben 32 anni consecutivi.

Un raro esempio di continuità all’interno del panorama sportivo lucano, una grande attenzione al futuro e alle nuove generazioni.

Impegno e dedizione che Iula ha saputo mostrare anche nelle Istituzioni, quando ha rivestito il ruolo di Assessore allo Sport nel 1990.

Fu proprio in quel momento che si cominciò ad immaginare una nuova “Casa dello Sport e del Calcio” in grado di tramutare in realtà il sogno degli sportivi dell’intera area territoriale.

Dopo 35 anni, il “Sogno” di Settimio Iula, grazie al lavoro dei tecnici e dell’Amministrazione Comunale, si è finalmente avverato.

A partire dalle 10.30 di Sabato 6 dicembre, infatti, il Sindaco Teresa Colucci, l’Amministrazione Comunale e la famiglia di Settimio accoglieranno presso la struttura le autorità Civili, Militari, Religiose e Sportive della nostra Regione.

Immediatamente dopo, avrà luogo il simbolico taglio del nastro del nuovo impianto sportivo e la successiva scopertura di una targa commemorativa dedicata al perenne ricordo dell’indimenticato Settimio.

Tutto questo perché il suo esempio possa restare per sempre scolpito nella memoria di tutti.

In occasione della cerimonia inaugurale, vi sarà spazio anche per la presentazione tecnica del progetto “Pietrapertosa: un nuovo spazio per Sport e Comunità” a cura dell’Arch. Marilina Giannotta , progettista e Direttore dei Lavori, e dei collaboratori Ing. Raffaele Calabrese e Ing. Antonio Popolizio.

La cittadinanza è invitata a partecipare ad un momento storico per tutta la Comunità.

Di seguito la locandina con i dettagli.