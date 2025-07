Pignola si colora di arte e inclusione: ecco il progetto

Pignola si prepara ad accogliere “InCart”, una rassegna di arte contemporanea, creatività e inclusione che animerà il centro storico dal 12 al 30 luglio 2025, promossa dalle associazioni World Net e Associazione Musicale Santa Maria Maggiore.

Il progetto prenderà il via venerdì 12 luglio con una estemporanea di pittura che vedrà artisti all’opera tra le vie del borgo, accompagnata da laboratori creativi per bambini, pensati per stimolare fantasia e partecipazione attiva dei più piccoli.

La giornata culminerà con “Inclusive Day”, un evento simbolico e partecipato dedicato alla valorizzazione della disabilità come risorsa per la comunità, con la presenza di associazioni, testimonianze e interventi artistici.

Sabato 13 luglio l’estemporanea e i laboratori proseguiranno per l’intera giornata, arricchendosi al mattino con laboratori di danza, aperti a tutti.

In serata, alle ore 18.00, si terrà l’attesissima inaugurazione della Mostra di Arte Contemporanea “InCart”, curata dal direttore artistico Dino Ventura, allestita nello storico Palazzo Gaeta. A seguire, spazio alla musica con il concerto “MusInCart”, a cura dell’Associazione Musicale Santa Maria Maggiore.

La mostra sarà visitabile fino al 30 luglio, ogni giorno, trasformando Palazzo Gaeta in un polo culturale vivo e accessibile. Tra gli appuntamenti in programma, da segnalare la performance teatrale dell’artista Dino De Angelis, in scena il 17 luglio, sempre negli spazi del palazzo, in un incontro tra parola, corpo e arte visiva.

“InCart” è un’occasione preziosa per promuovere il dialogo tra linguaggi artistici, inclusione sociale e valorizzazione del patrimonio culturale di Pignola.

Un invito aperto a cittadini, visitatori, famiglie e appassionati a lasciarsi ispirare dalla forza creativa dell’arte.