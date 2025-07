I Vigili del Fuoco del comando di Potenza alle ore 6:20 circa sono intervenuti in via Appia al km 468+100 direzione Metaponto per uno scontro tra due autocarri, gli occupanti dei veicoli sono stati trasportati all’ospedale San Carlo .

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con un APS (autopompa Serbatoio) e autogru es un totale di 7 unità, la strada è stata chiusa al traffico.

Sul posto anche la Polizia Stradale, Anas e 118.