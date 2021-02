Pollino: rinnovati i rappresentanti della Comunità del Parco! Ecco di chi si tratta

La Comunità del Parco del Pollino si è riunito a Castrovillari per designare i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Questa è costituita:

dai Presidenti delle Regioni e delle Province;

dai Sindaci dei Comuni;

dai Presidenti delle Comunità montane ricompresi nel territorio del Parco.

Si tratta di un Organo consultivo e propositivo dell’Ente Parco.

In particolare, il suo parere è obbligatorio:

sul Regolamento del Parco;

sul Piano per il Parco;

sul Bilancio di previsione e sul Conto consuntivo.

Soddisfazione per il Comune di Chiaromonte (PZ):

“Ieri sera la nostra Sindaca è stata designata dalla Comunità del Parco, insieme ad Antonio Mosè Troiano Sindaco di San Paolo Albanese (PZ), come rappresentante delle comunità nel Direttivo dell’Ente Parco del Pollino“.

Così il Primo cittadino:

“Il mio più sincero grazie va innanzitutto ai Sindaci e rappresentanti dei 24 Comuni Lucani che, da subito, hanno appoggiato all’unanimità la mia disponibilità ad intraprendere questa nuova esperienza, a servizio dei territori rientranti nel nostro meraviglioso Parco.

Grazie ai Presidenti della Provincia di Potenza e Matera e alla Regione Basilicata.

Sono orgogliosa e onorata di intraprendere questo nuovo percorso che sarà motivo ulteriore di impegno e dedizione a favore di uno splendido territorio e delle Comunità di due Regioni, la Basilicata e la Calabria, in esso presenti.

Un ricordo speciale va a mio padre, Luigi Viola che è stato membro del Direttivo del Parco.

Sarà questo per me un ulteriore motivo per fare bene in questa nuova avventura”.

