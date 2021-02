Potenza, in questa zona famiglie senza riscaldamento e acqua calda: “trattati peggio di animali”. La denuncia

Cittadini di Potenza su tutte le furie.

Ecco che cosa sta succedendo, come riferisce alla Redazione un nostro lettore:

“Vi invio la mail inviata a enel distribuzione sui disagi per lavori eseguiti senza preavviso:

Buongiorno, la presente costituisce formale reclamo per la modalità con cui, in data odierna, per lavori da Voi programmati è stata sospesa l’erogazione elettrica senza provvedere ad avvisare, anche a mezzo cartello apposto sul portone di ingresso, le 10 famiglie del civico 15 di Via vespucci, in Potenza.

Tale interruzione pare debba essere dalle ore 9:00 alle ore 16:30.

Oltre a ritenere tale sospensione, senza preavviso, interruzione di pubblico servizio (siamo senza riscaldamento, acqua calda e chi ha la cucina a induzione senza pranzo), ancora più grave la totale mancanza di rispetto nei confronti di cittadini trattati come e peggio di animali.

Vergogna”.

Avete riscontrato anche voi lo stesso problema?a

