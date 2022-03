Potenza: 12 anni fa, a pochi passi da casa, fu ritrovata Elisa. “Mamma Filomena e i suoi cari ancora aspettano verità, giustizia e scuse”. Il ricordo

Oggi ricorre il dodicesimo anniversario dal ritrovamento dei resti di Elisa Claps, nel sottotetto della Chiesa Santissima Trinità di Potenza.

Ricordiamo che la giovane studentessa potentina fu uccisa da Danilo Restivo, perseguito dall’Italia fino in Inghilterra e condannato in via definitiva a trent’anni di reclusione.

L’Associazione Telefono Donna, impegnata nella battaglia per chiarire tutti gli aspetti oscuri della vicenda, oggi l’ha voluta ricordare così:

“17 Marzo 2010: nel sottotetto della chiesa della Trinità, a pochi passi da casa, furono ritrovati i resti di Elisa, sparita il 12 settembre del ’93.

Nel frattempo proseguono alacremente i lavori per la riapertura della chiesa.

E mamma Filomena e i suoi cari ancora aspettano verità, giustizia e una parola di scusa…”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)