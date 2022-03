Potenza: 3 provvedimenti di divieto di accesso ai locali pubblici. I dettagli

Emessi dal Questore della Provincia di Potenza, Antonino Pietro Romeo tre provvedimenti di divieto di accesso ai locali pubblici.

Destinatari dei provvedimenti, tre cittadini di Tito (PZ) che, nella centralissima via Roma, si sono resi responsabili la sera del 29.11.2021 di una lite con conseguente aggressione nei confronti di un’altra persona all’interno di un locale, danneggiando gli arredi e le suppellettili dello stesso.

Ai tre è stato applicato il divieto di accesso al predetto locale ed ai bar e locali simili ubicati su tutto il territorio comunale, rispettivamente per anni due, per due di loro ed un anno per il terzo.a

