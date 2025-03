Potenza, aiuto per una mamma in grosse difficoltà: ecco come contribuire alla raccolta fondi di questa Associazione

L’Associazione “Io Amo il Potenza” è in prima linea in una nuova iniziativa di solidarietà, volta ad aiutare una ragazza madre in difficoltà.

Attualmente la donna vive in una casa famiglia con i suoi due figli, ma entro la fine del mese dovrà lasciarla, rischiando di perdere l’affidamento dei bambini a causa della sua precaria situazione economica.

La madre, infatti, non ha un impiego stabile e si trova in difficoltà anche nel poter sostenere il costo di un affitto.

Per questo motivo, l’Associazione ha lanciato una raccolta fondi con un obiettivo chiaro: trovare persone disposte a donare, così da raccogliere la somma necessaria per garantirle un anno di affitto anticipato e un’adeguata tutela legale per lei e i suoi figli.

Spiega Angelo Triani, Presidente di “Io Amo il Potenza”:

“Vogliamo evitare che questa famiglia venga separata e che la madre si trovi senza un tetto sopra la testa.

Come tutti già sanno la nostra è un’Associazione senza scopo di lucro, per cui abbiamo bisogno del contributo di chiunque voglia darci una mano per far sì che la donna possa rimettersi in sesto.

Questa ragazza madre attualmente ha qualche difficoltà a mantenere l’affidamento dei suoi bambini dal momento che non ha un lavoro a tempo indeterminato e non ha ancora una casa.

Chiediamo, possibilmente, un aiuto immediato per garantire a questa madre anche una giusta tutela legale.

Faremo di tutto per aiutarla al fine di consentirle di uscire da questa brutta situazione.

L’Associazione c’è e speriamo ci sarà ancora a lungo”.

L’iniziativa, infatti, si basa sulla convinzione che la solidarietà della comunità possa fare la differenza nella vita di chi si trova in difficoltà.

Ogni donazione, anche piccola, rappresenta un passo concreto verso la sicurezza e la serenità di questa ragazza madre e dei suoi bambini.

Chi volesse partecipare a questa causa può contattare l’associazione oppure può dare il suo contributo effettuando una donazione libera con bonifico a:

codice IBAN: IT43A0567617295IB0000866678