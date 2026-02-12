Potenza, al via il bando case popolari: ecco fino a quando fare domanda e i requisiti

Pubblicato il bando per l’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata di nuova costruzione, di quelli recuperati o che si dovessero rendere disponibili (alloggi di risulta).
Tra i requisiti richiesti, la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, se di altri Stati si deve essere in possesso di carta di soggiorno, residenza o attività lavorativa principale a Potenza, un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a 16.966,80 euro, con ulteriori specifiche relative al reddito stesso.
I requisiti debbono essere posseduti alla data del 12 febbraio 2026, data di pubblicazione del Bando di Concorso, nonché al momento dell’assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.
La domanda di partecipazione deve essere debitamente sottoscritta, pena l’esclusione, e presentata a cominciare dalle ore 10 del giorno 12 febbraio 2026 ed entro e non oltre le ore 12 del giorno 13 aprile 2026 (60 giorni) esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, accessibile sul sito del Comune di Potenza cliccando sul seguente link: https://sibyl-online.it/?pa=Potenza compilando l’apposito modulo.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine.
Il Bando è consultabile sul sito internet del Comune di Potenza al link: https://www.comune.potenza.it/…/25212915-bando-per…
Il responsabile del procedimento è il dirigente dell’U.D. Servizi alla Persona; l’Ufficio di riferimento da contattare per le informazioni è l’Ufficio Alloggi – Istruttore Amministrativo Elda Rizzitelli – Tel. 0971/415747 – email: elda.rizzitelli@comune.potenza.it – pec: servizisociali@pec.comune.potenza.it