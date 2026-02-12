Strade poco illuminate a Potenza: cittadina chiede più luce e sicurezza. Questa la denuncia

Strade poco illuminate a Potenza.
Così scrive una cittadina alla nostra Redazione per:
“Portare all’attenzione pubblica una situazione che da tempo crea disagio e preoccupazione in diversi rioni della nostra città: la scarsa illuminazione delle strade nelle ore serali.
In molte zone i lampioni risultano spenti o non sufficienti a garantire una visibilità adeguata. Camminare dopo il tramonto diventa difficile e, per molti – soprattutto anziani e giovani – anche motivo di insicurezza.
Strade poco illuminate aumentano il rischio di cadute e incidenti, oltre ad alimentare un comprensibile senso di paura.
Il problema non riguarda solo la sicurezza personale, ma anche il decoro urbano e la vivibilità dei quartieri.
Un rione al buio appare trascurato e abbandonato, con ripercussioni anche sulle attività commerciali che nelle ore serali vedono diminuire la presenza di persone.
Credo sia necessario un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti, con controlli più frequenti e un piano di manutenzione efficace dell’illuminazione pubblica.
Garantire strade illuminate significa garantire sicurezza, dignità e qualità della vita ai cittadini”.
Cosa ne pensate?