Potenza: al via il progetto di Acquedotto Lucano per la fatturazione sui consumi reali. I dettagli

Acquedotto Lucano lancia “Autolettura Scatta&InviaDay”, il progetto che mette al centro gli utenti per ottimizzare la gestione dei consumi idrici e rendere la bolletta dell’acqua sempre più precisa e trasparente.

Dal weekend di sabato 18 ottobre, infatti, prende il via un’occasione innovativa che consente agli utenti di partecipare attivamente: sarà possibile inviare in autonomia la lettura del proprio contatore, garantendo così la fatturazione basata sui consumi reali e non più su stime.

Il meccanismo è semplice e accessibile a tutti: basta scattare una foto al proprio contatore e inviarla, insieme ai dati identificativi, tramite WhatsApp al numero dedicato 351 6747646 o utilizzando il QR Code messo a disposizione da Acquedotto Lucano.

Nessun appuntamento da coordinare: tutto in autonomia, quando vuoi.

Tutti i vantaggi di Scatta&InviaDay:

– Fatture sempre corrette: niente più stime, paghi solo quello che effettivamente consumi

– Risparmio di tempo: gestisci la lettura del contatore in autonomia, senza necessità di ricevere personale a casa

– Trasparenza totale: controllo costante sui propri consumi idrici mese per mese

– Sostenibilità e consapevolezza: monitorare regolarmente i consumi aiuta a ridurre gli sprechi e a proteggere la risorsa acqua.

Come fa sapere una nota:

“Con “Autolettura Scatta&InviaDay” coinvolgiamo la comunità in modo semplice e innovativo, grazie a strumenti digitali che rendono la gestione del servizio idrico più trasparente e responsabile.

Gli utenti sono invitati a verificare sul sito ufficiale se il proprio Comune è coinvolto e a prendere nota del weekend dedicato.

Partecipare è semplice, rapido e vantaggioso: bolletta calcolata sui consumi reali, maggiore controllo e tutela ambientale per le famiglie lucane.

Un piccolo gesto che fa la differenza”.