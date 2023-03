Potenza: anche questo comune all’Assemblea Nazionale “ANCI Giovani di Treviso” per dare risposte concrete ai nostri ragazzi! Ecco i dettagli

Il Comune di Bella, rappresentato dall’assessore Samuele Grippa, ha partecipato lo scorso week end alla XII Assemblea Nazionale ANCI Giovani di Treviso dal titolo “SiAMO l’Italia”.

L’evento, arrivato alla XII edizione, si è svolto il 24 e 25 marzo nella Città di Treviso e ha visto la partecipazione di diverse delegazioni da ogni regione italiana in dialogo con i rappresentanti delle Istituzioni e del Governo per mettere in moto policy che siano in grado di dare risposte ai giovani impegnati ogni giorno nelle proprie comunità.

Oltre 800 i giovani amministratori da tutta l’Italia per l’edizione più partecipata di sempre.

Ha affermato l’assessore Grippa:

“Sono stati due giorni di studio e confronto con tutte le realtà d’Italia per riportare nel nostro territorio tante pratiche di buona amministrazione.

Al centro dell’agenda grandi temi quali lavoro, sostenibilità, politica e inclusione, con esempi concreti portati da Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali under 36.

Una bella esperienza di formazione e di confronto.

Ho conosciuto tantissimi colleghi da ogni parte d’Italia e di ogni colore politico, condividendo con loro esperienze ma anche progetti per il futuro.

Insisto molto sulla centralità dei giovani nella vita politica e amministrativa del Paese.

I dati di oggi ci dicono che i giovani under 36 eletti sono il 18%.

Un dato troppo basso per cui è necessaria una profonda riflessione che parta dagli organismi e dalle sezioni dei partiti, passi per le istituzioni democratiche che rappresentiamo ed arrivi ai più alti livelli di governo”.

